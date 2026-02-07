Tahkim Kurulu, Skriniar ve Asllani'nin cezalarını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezalara ilişkin son kararları açıkladı.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, sarı-lacivertli ekibin kaptanı Skriniar'a verilen 2 maçlık cezanın yanı sıra 80 bin liralık para cezasında da değişim yapmadı.

Transferinin ardından Beşiktaş formasını ilk kez giydiği TÜMOSAN Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Kristjan Asllani'nin cezası da onandı.

Tahkim Kurulu Samsunspor'a verilen verilen toplam 720 bin liralık para cezasında da herhangi bir değişikliğe gitmezken, Çaykur Rizespor'un cezası kaldırıldı. Karadeniz ekibine verilen 2 milyon 700 bin liralık ceza ile kulüp yöneticisi Fatih Bakoğlu'na kesilen 2 milyon liralık 2 ceza da Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldı. Çaykur Rizespor başkanı İbrahim Turgut'a verilen 40 bin liralık ceza ise onandı.​​​​​​​