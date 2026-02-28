Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e verilen hak mahrumiyeti cezasını onadı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Özbek'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasında aleyhe bozma yasağı gözetilerek başvurunun reddi ve kararın onanmasına oy birliğiyle karar verdi.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Özbek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Maçımızda görevlendirilen, bahsettiğim pozisyona aslında müdahale etmemesi gereken VAR hakemi yaklaşık 4 ay hiçbir Süper Lig maçında görevlendirilmemiş. Nereden tutsak elinde kalan bir MHK var karşımızda. VAR hakemini hiçbir ülkede olmayan bir şekilde müdahale etmemesi gereken pozisyonlarda kullanıyorlar. Ve bu rezilliğin baş sorumlusu olan MHK başkanı hala koltuğunda utanmadan, sıkılmadan oturmaya devam ediyor."