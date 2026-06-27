Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş açıklaması
27.06.2026 21:09
Anadolu Ajansı
Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş
Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 12 ay hak mahrumiyeti alan Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş için yapılan itirazda incelemenin devam ettiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bugünkü toplantısının kararlarını açıkladı.
Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın PFDK’nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle karar verildi" denildi.