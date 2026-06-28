Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı

Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK ) 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı itirazı değerlendirdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30 Nisan 2026 tarihli ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına yaptığı itirazın incelendiği belirtilerek, yapılan müzakere sonucunda dosyadaki incelemenin devamına oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi.