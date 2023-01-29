NTV.COM.TR’ye geri dön

Tahkim Kurulu'ndan Rosier kararı

Yukatel Kayserispor maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Valentin Rosier'in 2 maçlık cezası 1 maça indirildi.

Tahkim Kurulu'ndan Rosier kararı

Türkiye Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier'e verdiği 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre PFDK'nin verdiği karara yapılan itirazın incelendiği belirtilerek, siyah-beyazlı futbolcunun cezasının 1 resmi müsabakadan men ve 9 bin 750 lira para cezası şeklinde düzeltildiği belirtildi.

Valentin Rosier, 'ın Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın son anlarında doğrudan kırmızı kartla atılmıştı. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...