Tahran'da futbol maçları iptal: Hava kirliliği engel oldu

İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran Futbol Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.



Açıklamada, "Hava kirliliği endeksinin artması ve toz yoğunluğunun yükselmesi nedeniyle 7 Temmuz Pazartesi günü Tahran'da tüm müsabakalar ve antrenmanlar iptal edildi." ifadelerine yer verildi.



Sabah saatleri itibarıyla başkentte hava kirliliğinin 159 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyrettiği belirtiliyor.



Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.



Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:



0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).