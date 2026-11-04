Takım arkadaşı Spatz'dan Andorra kalecisi Owono hakkında açıklama. "Büyük acı çekiyor"

Futbol dünyasını yasa boğan Jesus de Miguel 'in hayatını kaybettiği olayın ardından Andorra kalecisi Jesus Owono'nun yıkıldığı açıklandı. Owono'nun takım arkadaşı Lautaro Spatz, sosyal medya paylaşımında De Miguel'i anarken, olay sonrası eleştirilerin odağında olan takım arkadaşını da savundu.

Spatz, “Yaşananlardan ötürü derin bir üzüntü duyan takım arkadaşım, kalecimiz ve dostum hakkında da birkaç şey söylemek istiyorum. Onu tanıyan bizler nasıl bir insan olduğunu, şu anda ne kadar acı çektiğini ve asla kimseye bilerek zarar vermeyeceğini çok iyi biliyoruz. Futbolda böyle talihsiz olaylar yaşanabilir ancak hiç kimse bunlardan birinin bu kadar trajik bir sonuçla biteceğini hayal bile edemezdi.” açıklamasını yaptı.

İSPANYOL POLİSİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ekvator Ginesi milli takımıyla 47 maça çıkan 25 yaşındaki kaleci, yaşananların ardından Instagram hesabını kapattı.

İspanyol polisi, De Miguel'in ölümünün ardından olası taksirle adam öldürme şüphesiyle soruşturma başlattı. İspanyol yasalarına göre, doğal olmayan ölümler otomatik olarak adli soruşturma açılmasını gerektiriyor.