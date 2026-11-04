Takım arkadaşı Spatz'dan Andorra kalecisi Owono hakkında açıklama. "Büyük acı çekiyor"
04.11.2026 18:03
Son Güncelleme: 04.11.2026 18:17
Owono ile çarpışan De Miguel acı içinde yerde kalmıştı.
Tenerifeli Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiği olaydan sonra Owono'nun büyük acı çektiğini söyleyen Spatz, "O asla bilerek kimseye zarar verecek biri değildir" dedi.
Futbol dünyasını yasa boğan Jesus de Miguel 'in hayatını kaybettiği olayın ardından Andorra kalecisi Jesus Owono'nun yıkıldığı açıklandı. Owono'nun takım arkadaşı Lautaro Spatz, sosyal medya paylaşımında De Miguel'i anarken, olay sonrası eleştirilerin odağında olan takım arkadaşını da savundu.
Spatz, “Yaşananlardan ötürü derin bir üzüntü duyan takım arkadaşım, kalecimiz ve dostum hakkında da birkaç şey söylemek istiyorum. Onu tanıyan bizler nasıl bir insan olduğunu, şu anda ne kadar acı çektiğini ve asla kimseye bilerek zarar vermeyeceğini çok iyi biliyoruz. Futbolda böyle talihsiz olaylar yaşanabilir ancak hiç kimse bunlardan birinin bu kadar trajik bir sonuçla biteceğini hayal bile edemezdi.” açıklamasını yaptı.
İSPANYOL POLİSİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Ekvator Ginesi milli takımıyla 47 maça çıkan 25 yaşındaki kaleci, yaşananların ardından Instagram hesabını kapattı.
İspanyol polisi, De Miguel'in ölümünün ardından olası taksirle adam öldürme şüphesiyle soruşturma başlattı. İspanyol yasalarına göre, doğal olmayan ölümler otomatik olarak adli soruşturma açılmasını gerektiriyor.
Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından De Miguel hastaneye kaldırılmışti.
NE OLMUŞTU?
De Miguel'in hayatına mal olan çarpışma, takımlar 2-2 berabereyken uzatmaların yedinci dakikasında gerçekleşti. Owono, uzun bir topu uzaklaştırmak için orta saha yuvarlağına doğru koştuğu sırada dizinin De Miguel'e çarptığı görüldü.
Saha içinde hareketsiz kalan forvet oyuncusuna ilk acil tıbbi müdahale yapıldı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak De Miguel yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Owono kırmızı kart görürken, maç da bu olayın ardından tatil edildi.