Takım arkadaşına tokat atmıştı, bu kez boks eldivenlerini giyip barıştılar
27.11.2025 18:16
Son Güncelleme: 27.11.2025 18:23
NTV - Haber Merkezi
Manchester United-Everton maçında aralarında büyük bir tartışma çıkan Idrissa Gana Gueye ile takım arkadaşı Michael Keane, bu kez eldivenlerini giydi.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United ile Everton kozlarını paylaşmıştı. Old Trafford'da oynanan maçın 13. dakikasında Everton'ın orta saha oyuncusu Idrissa Gana Gueye ile takım arkadaşı Michael Keane arasında bir tartışma yaşanmıştı.
TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATMIŞTI
Kafa kafaya gelen iki futbolcu arasındaki polemik alevlenirken Gueye, Keane'e tokat atmıştı. Kendisine gelen tokat sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Keane, Gueye'nin üstüne yürüdü ancak kaleci Pickford araya girmişti.
KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ
Karşılaşmanın hakemi Tony Harrington, yaşanan olay sonrası Gueye'yi kırmızı kartla oyundan ihraç etmişti.
Idrissa Gana Gueye ile Michael Keane arasındaki tartışmayı kaleci Pickford önlemişti.
Olayın yaşanmasının üzerine iki futbolcu, bu kez antrenman tesisinde kurulan ufak boks ringinde karşı karşıya geldi.
TARTIŞMA TATLIYA BAĞLANDI
Ellerine birer adet boks eldiveni takan iki oyuncunun şakalaştığı ve aralarındaki tartışmayı tatlıya bağladığı görüldü.