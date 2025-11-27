Takım arkadaşına tokat atmıştı, bu kez boks eldivenlerini giyip barıştılar

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United ile Everton kozlarını paylaşmıştı. Old Trafford'da oynanan maçın 13. dakikasında Everton'ın orta saha oyuncusu Idrissa Gana Gueye ile takım arkadaşı Michael Keane arasında bir tartışma yaşanmıştı.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATMIŞTI

Kafa kafaya gelen iki futbolcu arasındaki polemik alevlenirken Gueye, Keane'e tokat atmıştı. Kendisine gelen tokat sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Keane, Gueye'nin üstüne yürüdü ancak kaleci Pickford araya girmişti.

KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Karşılaşmanın hakemi Tony Harrington, yaşanan olay sonrası Gueye'yi kırmızı kartla oyundan ihraç etmişti.