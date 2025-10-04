Takım otobüsü altgeçide sıkıştı: Ekipler müdahele etti

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi’ndeki altgeçitte meydana geldi.

Erciyes FK ile pazar günü oynayacağı maç için Kayseri’ye gelen Ağrı 1970 Spor’un oyuncuları, Vali Muammer Güler Sahası'nda antrenman yaptı.

Antrenman sonrası oyuncuları otele götüren 04 AS 250 plakalı otobüs, altgeçide sıkıştı. Otobüsteki oyuncular ve kafile başka araçla otele geçerken, altgeçide sıkışan otobüse ekipler müdahele etti. Otobüsün lastiklerin havası indirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kazada yararlanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.