Takım sahadan çekilirse ne olur? Sahadan çekilmenin cezası nedir? (TFF 24.maddesi)

Takımın sahadan çekilmesi durumunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesi uygulanır. Bu maddeye göre, başlamış bir müsabakayı terk eden takım, hükmen mağlup sayılır ve galibiyet halinde verilen puan kadar (genellikle 3 puan) puanı silinir. Ayrıca, ilgili kulüp, hakemlerin ve diğer masrafları ile karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından belirlenen tazminatı ödemekle yükümlüdür.



Örneğin, 2016 yılında Eskişehirspor'un Göztepe maçında sahadan çekilmesi sonucunda, takım hükmen 3-0 mağlup sayılmış ve 3 puanı silinmiştir. Ayrıca, kulüp başkanı ve teknik sorumluya da çeşitli cezalar verilmiştir.



Dolayısıyla, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi nedeniyle benzer yaptırımların uygulanması muhtemeldir.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI 24. MADDENİN AYRINTILARI

MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME (1)





Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:



a) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı 10 takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar. Gelişim liglerinde mücadele eden takımlarının müsabakalarında bu hüküm uygulanmaz, TFF tarafından tespit edilecek esaslara göre işlem yapılır. Ligden çıkarılarak alt lige düşürülen takım sayısı, o ligden aldığı derece nedeni ile düşecek takım sayısı kadar veya daha fazla ise ayrıca sezon sonundaki puan sıralamasına göre düşme uygulanmaz, daha az sayıda ise eksik kalan takım sayısı kadar puan sıralamasına göre alt lige düşürülür.



b) Bir müsabakada hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen futbolcu, teknik sorumlu veya diğer akredite kişiler, sahayı terk etmez ise hakem, çıkarma kararını takım kaptanına bildirir. Buna rağmen çıkarılmak istenen kişi sahadan çıkmadığı takdirde, takım kaptanına son bir ihtarda bulunur ve sonuç alınmazsa müsabakayı tatil eder. Müsabakanın tatil edilmesi halinde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca takımın, galibiyet halinde verilen puan kadar puanı tenzil edilir. Bu ihlalin teşebbüs aşamasında kalması halinde futbolcuların veya teknik sorumluların tescilli olduğu veya diğer akredite kişilerin mensubu olduğu kulüplere disiplin talimatında yer alan bir alt lige düşürme ve puan tenzili dışındaki yaptırımlar uygulanabilir.



c) Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemler, iki takımın futbolcuları tarafından yapılmışsa, her iki takım hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar puanı silinir. Eğer anılan eylemler yalnız bir takım futbolcuları tarafından meydana getirilmişse futbolcuların tescilli olduğu takım hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar puanı silinir. Puanları tenzil edilen takımların puanı bulunmuyorsa, takımlar eksi puanla devam ederler. Bu ihlalin teşebbüs aşamasında kalması halinde futbolcuların tescilli olduğu kulüplere disiplin talimatında yer alan bir alt lige düşürme ve puan indirme dışındaki yaptırımlar uygulanabilir.



ç) Bu talimatın 21. maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği şekilde sahaların içinde veya dışında kendi seyircileri tarafından herhangi bir bölgenin emniyet ve güvenliğini, hakemlerin, futbolcuların, idareci ve görevlilerin veya müsabakayı izleyen diğer kişilerin can güvenliğini zedeleyecek derecede ciddi olaylar meydana gelmesi halinde, anılan maddede yer alan yaptırımlara ek olarak; bir sezonda olayları meydana getiren taraftarların mensubu olduğu kulübe ilk ihlalde hükmen mağlubiyet kararı verilebilir. 11 Aynı ihlalin bir sezonda ikinci defa meydana gelmesi halinde hükmen mağlubiyet kararı verilebilir. Bu yaptırımın uygulanması halinde ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Aynı ihlalin bir sezonda üçüncü kez meydana getirilmesi halinde, ikinci ihlalin yaptırımlarına ek olarak, takımın sezon sonuna kadar yapacağı müsabakaların iptal edilmesine ve devam eden sezonda da bir alt lige indirilmelerine veya alt lig bulunmaması halinde bir sezon süreyle lige alınmamasına karar verilebilir.



(2) Bu madde hükümleri çerçevesinde karar vermeye Disiplin Kurulları yetkilidir. Disiplin Kurulları’nın verdiği kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz harç makbuzu ile birlikte Tahkim Kurulu’na başvurulabilir.