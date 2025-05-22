Takıma dönen Icardi yeni sezon hazırlığına başladı
Mauro Icardi geçirdiği ağır sakatlıktan sonra yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi bu sabah yapılan çalışmada takımdan ayrı düz koşu yaptı.
7 Kasım'daki Tottenham maçında çapraz bağları koptuktan sonra sezonu kapatan Icardi, tedavisini ülkesinde tamamladı.
YENİ SEZON KAMPINDA TAKIMLA ÇALIŞACAK
32 yaşındaki futbolcu, temmuz ayındaki yeni sezon kampında takımla çalışmalara başlayacak.
Galatasaray'a transfer olduğundan beri 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Icardi, sarı kırmızılı formayla çıktığı 87 maçta, 61 gol ve 22 asistle oynadı.
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