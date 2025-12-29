Takımda tutmak için her şeyi yapıyorlar. Teklif yükseldi, istediği rakam kabul edildi
29.12.2025 14:58
NTV - Haber Merkezi
Juventus, Kenan Yıldız'ı takımda tutmak için sözleşme görüşmelerinde fiyat yükseltti. İtalyan devi, milli futbolcuya senelik 6 milyon euro teklif etti.
Juventus, ismi Arsenal, Real Madrid, Chelsea ve Liverpool'la anılan Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmak istiyor.
İlk teklifinde senelik 4,5 milyon euro öneren Siyah Beyazlılar, fiyatı 6 milyon euro'ya çekti.
GELİRİNİ DÖRDE KATLAYABİLİR
2029'a kadar süren mukavelesinde senelik 1,5 milyon euro kazanan 20 yaşındaki milli futbolcu, 2031'e kadar imza atarsa gelirini dörde katlayacak.
Bu sezon Juventus'un skor yükünü çeken Kenan Yıldız, 9 gol ve 8 asistlik performansıyla parladı.
Kenan'ın Juventus'la 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
MAAŞININ 6 MİLYON OLMASINI İSTİYORDU
Juventus'tan yıllık 1.7 milyon euro kazanan Kenan maaşının 6 milyon euroya yükseltilmesini talep etti.
İtalya Ligi Serie A'nın 17. haftasında Pisa ile Juventus karşı karşıya gelmiş, Arena Garibaldi'de oynanan müsabaka, Juventus'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Kalulu ve 90+2. dakikada Kenan Yıldız kaydetmişti.
SPALLETTI'DEN ÖVGÜ VE UYARI: "O BENİM OĞLUM GİBİ"
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Kenan Yıldız için dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.
"Oyuncular, davranışlarıyla her zaman oyunu değiştirirler. İlk yarıda Kenan Yıldız ve hücum oyuncularımızın kalitesinden yoksunduk. Bu yüzden özellikle 10 numara yokluğunda pozisyon üretmek zordu. Kenan'ın bu sorumlulukları alması gerekiyor.
Kenan Yıldız'ı oğlum gibi seviyorum ve biliyorum ki her an oyunun seyrini değiştirebilir. Kimse beni onun hazırlığı, karakteri ve rolüne olan uyumu konusunda şüphelendiremez. Ona bağırabilirim, o bizim 10 numaramız olduğunu biliyor. Uyumlu çalışıyoruz ve söylediklerime dikkat etmesi gerekiyor."