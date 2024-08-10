Talasgücü Belediyespor, TFF 3. Lig'den çekildi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, takımın 5 yıl önemli başarılara imza attığını söyleyerek, "Yıllardır Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden takımımızı 3. Lig'e çıkartarak Kayseri'nin ikinci profesyonel futbol takımı olarak şehrimize armağan ettik. Bununla birlikte altyapıya verdiğimiz önemin yansıması olarak tüm alt yaş gruplarında Kayseri şampiyonu olduk ve şehrimizi bölge gruplarında temsil ettik. Ayrıca U14 takımı olarak 200'den fazla takım arasında Türkiye Şampiyonluğuna ulaşarak büyük bir başarıya imza attık. U-19 takımımızda bizim ilk yılımızda yine Türkiye Şampiyonu olarak bizi gururlandırdı. diye konuştu.

Günümüzde futbolda rekabet için bütçenin önemine vurgu yapan Yalçın "Talasgücü Belediyespor olarak bu başarıları elde ederken karşılaştığımız tüm maddi manevi zorlukları kendi imkanlarımızla aştık. Önümüzdeki sezon için giderleri karşılama konusunda çaresiz kalmak, bizi yeni kararlar almaya mecbur kılmıştır. Bir profesyonel takımın futbolcu transferi ve maç başı giderleri haricinde sadece deplasman masrafları bile günümüz rakamlarıyla 20 milyon lira civarında bütçe gerektirmektedir." dedi.

Belediyelerin bu rakamları kendi bütçesinden karşılaşması kanunen mümkün olmadığına dikkat çeken Yalçın, gelinen noktada Talasgücü Belediyespor'un önümüzdeki sezon 3. Lig'de mücadele etmesinin mümkün görünmediğini söyledi.