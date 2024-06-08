Talasgücü Belediyespor’da ayrılık

Türkiye 3. Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor’da teknik sorumlu Halil Aslan görevine devam etmeme kararı aldı.

Tarihinde ilk kez Türkiye 3. Ligi'ne yükselen Talasgücü Belediyespor’da teknik sorumlu Halil Aslan, yeni sezonda görevine devam etmeme kararı aldı.

Geride kalan sezonda Türkiye 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden ve 34 puanla 11. sırada kendisine yer bulan sarı lacivertli takımda yapan Halil Aslan, yeni sezon itibariyle görevinde olmayacak.

Talasgücü Belediyespor’u Kayseri Süper Amatör Küme’de, sonrasında Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğa taşıyan, Türkiye 3. Lig'deki ilk sezonunda takımı kümede tutmayı başaran Halil Aslan yaptığı açıklamasında, “Hem işim, hem özel hayatım hem spor hayatım bir arada gitmiyor. Daha profesyonel eller tarafından Talasgücü Belediyespor’un çalıştırılması gerekiyor. Bu noktada yeni sezonda olmama kararı aldım. Bu kararımı onursal başkanımız sayın Mustafa Yalçın ve kulüp başkanımız sayın Yunus İloğlu ile paylaştım ve kararım kesindir” dedi.

Talasgücü Belediyespor’un her zaman gönlünde olacağının da altını çizen Halil Aslan, “Bu kulübün buralara gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah kulübümüz daha iyi noktalara gelecektir. Ama ben antrenörlük hayatımı noktalıyorum. Aileme ve işime odaklanacağım” açıklaması yaptı.