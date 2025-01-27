Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca ile anlaşma sağladı. Yola çıkan Brezilyalı yıldız, uçaktan paylaşım yaptı.



30 yaşındaki Talisca'nın bu akşam 21.00'de İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Brezilyalı futbolcuyu, çok sayıda taraftar ve sportif direktör Mario Branco karşıladı.

Talisca, sarı-lacivertli taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

1,5 YILLIK SÖZLEŞME



Brezilyalı futbolcu 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Talisca'ya sevgilisi Carolaine Freitas eşlik ediyor.