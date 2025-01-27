NTV.COM.TR

Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe ile anlaşan Anderson Talisca sarı lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a geldi.

Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

, daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca ile anlaşma sağladı. Yola çıkan Brezilyalı yıldız, uçaktan paylaşım yaptı.

30 yaşındaki Talisca'nın bu akşam 21.00'de İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Brezilyalı futbolcuyu, çok sayıda taraftar ve sportif direktör Mario Branco karşıladı.

Talisca, sarı-lacivertli taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

1,5 YILLIK SÖZLEŞME

Brezilyalı 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Talisca'ya sevgilisi Carolaine Freitas eşlik ediyor.

Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi - 1
Uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması: Futbolcu Nainggolan tutuklandı

Uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması: Futbolcu Nainggolan tutuklandı

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...