Talisca'ya 21 milyon euro: 3 yıl daha Suudi Arabistan'da

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra her transfer döneminde ismi Türk kulüpleriyle anılan Anderson Talisca, Suudi Arabistan serüvenine devam edecek. Brezilyalı yıldız, kulübü El Nasr ile olan sözleşmesini 3 yıl uzattı.



Cristiano Ronaldo'nun transferinden sonra takımı için kritik goller atmaya devam eden Talisca, her sezon için 7 milyon euro kazanacak.



2021'de transfer olduğu El Nasr'da 52 maça çıkan Brezilyalı,39 gol attı.



Beşiktaş'ta kiralık oynadığı dönemin ardından Çin'e transfer olan 29 yaşındaki yıldız, 8 milyon euro'luk bonservisle Suudi Arabistan ekibine imza atmıştı.

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