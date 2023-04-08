NTV.COM.TR’ye geri dön

Talisca'ya 21 milyon euro: 3 yıl daha Suudi Arabistan'da

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra her transfer döneminde ismi Türk kulüpleriyle anılan Anderson Talisca 3 yıl daha kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek. Yıldız futbolcu 21 milyon euroluk sözleşmeye imza attı.

Talisca'ya 21 milyon euro: 3 yıl daha Suudi Arabistan'da

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra her döneminde ismi Türk kulüpleriyle anılan Anderson Talisca, Suudi Arabistan serüvenine devam edecek. Brezilyalı yıldız, kulübü El Nasr ile olan sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Cristiano Ronaldo'nun transferinden sonra takımı için kritik goller atmaya devam eden Talisca, her sezon için 7 milyon euro kazanacak.

2021'de transfer olduğu El Nasr'da 52 maça çıkan Brezilyalı,39 gol attı.

Beşiktaş'ta kiralık oynadığı dönemin ardından Çin'e transfer olan 29 yaşındaki yıldız, 8 milyon euro'luk bonservisle Suudi Arabistan ekibine imza atmıştı.

Talisca'ya 21 milyon euro: 3 yıl daha Suudi Arabistan'da - 1
Premier Lig'e ilk yükselen takım Burnley oldu

Premier Lig'e ilk yükselen takım Burnley oldu

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...