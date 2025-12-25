Tam "Bitti" derken kapılar kapandı: "Kulüp içinde huzur sağladık"

Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Joey Veerman için PSV'den resmi açıklama geldi.



Hollanda kulübü, 27 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıkladı.



“NETLİK VE HUZUR SAĞLADIK”



Yapılan duyuruda, "Veerman takımımıza büyük katkı sağlıyor. Alınan bu ortak karar neticesinde kulüp içinde netlik ve huzur sağladık. Ortak hedeflerimize kararlılıkla ilerleme imkanına kavuştuk." denildi.



Veerman ise "Son dönemde çıkan söylentilere açıklık getirmek istiyorum. Yeni yılda takım halinde unutulmaz bir ikinci devre için her şeyimizi ortaya koyacağız." dedi.



Sarı lacivertliler, prensip anlaşmasına vardığı Joey Veerman için PSV’ye 18 milyon euro teklif etmişti, sonrasında görüşmeler durmuştu.