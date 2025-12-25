Tam "Bitti" derken kapılar kapandı: "Kulüp içinde huzur sağladık"
25.12.2025 09:33
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye imza atması beklenen ve 18 milyon euro teklif verilen transferde kapılar kapandı.
Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Joey Veerman için PSV'den resmi açıklama geldi.
Hollanda kulübü, 27 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıkladı.
“NETLİK VE HUZUR SAĞLADIK”
Yapılan duyuruda, "Veerman takımımıza büyük katkı sağlıyor. Alınan bu ortak karar neticesinde kulüp içinde netlik ve huzur sağladık. Ortak hedeflerimize kararlılıkla ilerleme imkanına kavuştuk." denildi.
Veerman ise "Son dönemde çıkan söylentilere açıklık getirmek istiyorum. Yeni yılda takım halinde unutulmaz bir ikinci devre için her şeyimizi ortaya koyacağız." dedi.
Sarı lacivertliler, prensip anlaşmasına vardığı Joey Veerman için PSV’ye 18 milyon euro teklif etmişti, sonrasında görüşmeler durmuştu.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberinde sarı-lacivertlilerin 20 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli karşılığında PSV ile anlaştığı belirtilmişti.
PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, karılaşma öncesi Joey Veerman'ın son durumuna ilişki dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Peter Bosz, sözlerine şu şekilde devam etmişti:
"Onunla kısa bir konuşma yaptım ve bana süreci anlattı. Sonra sadece bu maç hakkında konuştuk. Benim için asıl önemli olan bu maç ve oyuncularımın odaklanması. Bu maçı yüzde 100 performansla oynayıp oynayamayacağını bilmek istiyorum."