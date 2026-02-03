Tam imzalıyor derken geri dönmüştü, Galatasaray bu kez transferi bitirdi

Galatasaray, hem Can Armando Güner hem kulübüyle anlaştı. Oyuncunun perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

HT Spor'un haberine göre; Futbolcu için 300 milyon euro bonservis ödenecek ve 100 bin euro bonus olacak.

Mönchengladbach sonraki satıştan yüzde 25'lik pay istedi ancak Güner için sonraki satıştan pay olmayacak.