Tam imzalıyor derken geri dönmüştü, Galatasaray bu kez transferi bitirdi
03.02.2026 18:04
Can Armando Güner
Galatasaray, daha önce İstanbul'a getirdiği ancak geri dönen Can Armando Güner transferinde bu kez anlaşma sağladı.
Galatasaray, hem Can Armando Güner hem kulübüyle anlaştı. Oyuncunun perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
HT Spor'un haberine göre; Futbolcu için 300 milyon euro bonservis ödenecek ve 100 bin euro bonus olacak.
Mönchengladbach sonraki satıştan yüzde 25'lik pay istedi ancak Güner için sonraki satıştan pay olmayacak.
Can Armando Güner İstanbul'da böyle görüntülenmişti
DAHA ÖNCE KRİZE NEDEN OLMUŞTU
Güner önce İstanbul'a gelmiş ancak kulübünün itirazı üzerine geri dönmüştü.
Galatasaray'ın tartışmaya neden olan Güner'in transferi hakkında menajeri Mehmet Eser açıklamalarda bulunmuştu.
SKY'a konuşan Eser, "Armando, pazartesi günü (İstanbul'a geldiği hafta) kulüp doktoru tarafından soğuk algınlığı nedeniyle cuma gününe kadar izin almıştı. İstanbul'a seyahat sırasında tamamen sağlığına kavuşmuştu. Aksi durumda gitmezdik" ifadelerini kullanmıştı.
Eser, Borussia Mönchengladbach'tan transfer için izin almadıkları iddialarını yalanlamıştı.