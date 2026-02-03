Tam imzalıyor derken geri dönmüştü, Galatasaray bu kez transferi bitirdi. 18'lik iki yıldız geliyor

Galatasaray, hem Can Armando Güner hem kulübüyle anlaştı. Oyuncunun perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre; Futbolcu için yaklaşık 500 bin euro bonservis ödenecek.

Mönchengladbach sonraki satıştan pay istedi ancak Güner için sonraki satıştan pay olmayacak.



Güner, bu sezon 12 maçta forma giymiş ve 4 gol kaydetmişti.