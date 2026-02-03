Tam imzalıyor derken geri dönmüştü, Galatasaray bu kez transferi bitirdi. 18'lik iki yıldız geliyor
03.02.2026 18:04
Son Güncelleme: 03.02.2026 22:21
Can Armando Güner
Galatasaray, daha önce İstanbul'a getirdiği ancak geri dönen Can Armando Güner transferinde bu kez anlaşma sağladı. Renato Nhaga transferinde de sona gelindi.
Galatasaray, hem Can Armando Güner hem kulübüyle anlaştı. Oyuncunun perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Alman basınında yer alan haberlere göre; Futbolcu için yaklaşık 500 bin euro bonservis ödenecek.
Mönchengladbach sonraki satıştan pay istedi ancak Güner için sonraki satıştan pay olmayacak.
Güner, bu sezon 12 maçta forma giymiş ve 4 gol kaydetmişti.
Can Armando Güner İstanbul'da böyle görüntülenmişti
DAHA ÖNCE KRİZE NEDEN OLMUŞTU
Güner önce İstanbul'a gelmiş ancak kulübünün itirazı üzerine geri dönmüştü.
Galatasaray'ın tartışmaya neden olan Güner'in transferi hakkında menajeri Mehmet Eser açıklamalarda bulunmuştu.
SKY'a konuşan Eser, "Armando, pazartesi günü (İstanbul'a geldiği hafta) kulüp doktoru tarafından soğuk algınlığı nedeniyle cuma gününe kadar izin almıştı. İstanbul'a seyahat sırasında tamamen sağlığına kavuşmuştu. Aksi durumda gitmezdik" ifadelerini kullanmıştı.
Eser, Borussia Mönchengladbach'tan transfer için izin almadıkları iddialarını yalanlamıştı.
TRABZON'UN DA İSTEDİĞİ İSİM GALATASARAY'A GELİYOR
Galatasaray, Portekiz Ligi takımlarından Casa Pia'da forma giyen Renato Nhaga için kulübüyle anlaşmaya vardı.
18 yaşındaki orta saha oyuncusu 21 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
NHAGA'NIN BU SEZON BENFİCA VE TONDELA'YA ATTIĞI GOLLER