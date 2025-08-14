Tammy Abraham, Beşiktaş'ta saymaya devam ediyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında karşılaştığı İrlanda temsilcisi St. Patrick's’i 3-2 mağlup etti.



Siyah-beyazlıların sezon başında kadroya kattığı Tammy Abraham, karşılaşmanın 29. dakikasında attığı golle takımına 2-2’lik beraberliği getirdi.



Abraham, bu golle siyah-beyazlılardaki 5. gol sevincini yaşadı.



Tammy Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda oynanan Shakhtar Donetsk karşısında 1, St. Patrick's ile deplasmanda oynanan ilk maçta ise 3 gol kaydetmişti.



Mücadeleye 11’de başlayan Abraham, 63. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı.