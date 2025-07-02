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Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti.

Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti

'ın görüşmesine başladığı İngiliz futbolcu Tammy Abraham sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Abraham; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.

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