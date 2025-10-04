Tammy Abraham'dan 8. gol
Beşiktaş’ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, Galatasaray karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 8’e çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile oynadığı derbi müsabakasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlıların tek golü 12. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.
Abraham, Trendyol Süper Lig'de 3. golünü atarken, Avrupa kupalarında 5 golü bulunuyor.
Mücadeleye 11’de başlayan İngiliz, 83. dakikada yerini Milot Rashica’ya bıraktı.
