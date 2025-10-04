NTV.COM.TR

Tammy Abraham'dan 8. gol

Beşiktaş’ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, Galatasaray karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 8’e çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında , deplasmanda ile oynadığı derbi müsabakasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlıların tek golü 12. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.

Abraham, Trendyol Süper Lig'de 3. golünü atarken, Avrupa kupalarında 5 golü bulunuyor.

Mücadeleye 11’de başlayan İngiliz, 83. dakikada yerini Milot Rashica’ya bıraktı.

