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Tammy Abraham'dan Ayasofya Camii'ne ziyaret

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Tammy Abraham, Ayasofya Camii’ni ziyaret etti.

Tammy Abraham'dan Ayasofya Camii'ne ziyaret

'ın yeni transferi Tammy Abraham, Camii’ne ziyarette bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün Abraham için hazırladığı ve dijital mecralarından paylaştığı videoya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Pera Palace Hotel ev sahipliği yapmıştı.

27 yaşındaki futbolcu, çekimlerin ardından ihtişamından etkilendiği Ayasofya Camii’ni gezdi.

Tammy Abraham'dan Ayasofya Camii'ne ziyaret - 1
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