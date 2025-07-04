Tammy Abraham'dan Ayasofya Camii'ne ziyaret

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, Ayasofya Camii’ne ziyarette bulundu.



Siyah-beyazlı kulübün Abraham için hazırladığı ve dijital mecralarından paylaştığı videoya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Pera Palace Hotel ev sahipliği yapmıştı.



27 yaşındaki futbolcu, çekimlerin ardından ihtişamından etkilendiği Ayasofya Camii’ni gezdi.