Tanguy Ndombele Galatasaray'da

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele sarı-kırmızılılara "Evet" dedi.



A Spor'un haberine göre; Ndombele'nin bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

LİSANS KAYITLARI AÇILDI



Öte yandan sarı-kırmızılılar Ndombele ve transfer listelerindeki diğer isim Davinson Sanchez için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde lisans kaydı açıldığı ortaya çıktı.



Ndombele ve Sanchez'in kişisel bilgilerinin yer aldığı kayıtta, henüz takım adı ve sözleşme bilgileri yer almıyor.