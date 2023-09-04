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Tanguy Ndombele Galatasaray'da

Fransız yıldız Tanguy Ndombele, Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Tanguy Ndombele Galatasaray'da

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'ın transfer gündemindeki Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele sarı-kırmızılılara "Evet" dedi.

A Spor'un haberine göre; Ndombele'nin bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

LİSANS KAYITLARI AÇILDI

Öte yandan sarı-kırmızılılar Ndombele ve transfer listelerindeki diğer isim Davinson Sanchez için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde lisans kaydı açıldığı ortaya çıktı.

Ndombele ve Sanchez'in kişisel bilgilerinin yer aldığı kayıtta, henüz takım adı ve sözleşme bilgileri yer almıyor.

Tanguy Ndombele Galatasaray'da - 1
Tanguy Ndombele Galatasaray'da - 2
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