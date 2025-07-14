Taraflar yeniden masada: Osimhen'den tepki: "Bu işi hemen bitirin"

Victor Osimhen için ilk tur görüşmelerinde anlaşamayan Galatasaray ve Napoli yeniden masaya oturuyor. Sarı-kırmızılı heyet bankaların kapalı olduğu hafta sonunda çalışmalarını sürdürdü ve yüzde 100 garantili, geliştirilmiş bir teklif hazırladı. Kendisini isteyen diğer takım Al Hilal'la bir başka görüşme yapmak istemediğini Napoli'ye aktaran Osimhen ise Türkiye'ye uçmak istiyor. "BU İŞİ BİTİRİN" İtalyan basınında yer alan habere göre; Osimhen, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in "Galatasaray olmazsa Al Hilal'e gitmel ister misin?" sorusuna "Hayır teşekkürler. Türkiye'ye gitmek istiyorum. Bu işi halledin ve hemen bitirin" yanıtını verdi. Galatasaray'ın yetkilendirdiği Sportif A. Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi, Osimhen transferi için Napoli'yle yeniden görüşme yapacak.



Galatasaray'da 41 maçta forma giyen Osimhen, 37 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

SON TEKLİF Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye son olarak 40 milyon eurosu peşin, 35 milyon euroluk kısmı ise iki taksitle olmak üzere toplam 75 milyon euro teklif etmişti.



Nijeryalı yıldız, Galatasaray heyetinin İstanbul'a döndüğü süreçte bir kez daha sözleşme teklifi götüren Suudi Arabistan kulübü El Hilal'i ise 8. kez reddetmişti.

NAPOLİ'YE MİSİLLEME



İtalyan basınında yer alan iddiaya göre; sarı-kırmızılılar, Osimhen için yine olumsuz cevap alması durumunda listesine yeni aldığı Udinese'nin santrforu Lorenzo Lucca'ya yönelecek. Napoli'nin de futbolcunun peşinde olması İtalyan ekibine bir misilleme olarak gösterildi.

