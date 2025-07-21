"Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" demişlerdi, saatler içinde Türkiye'de olacak

Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği Victor Osimhen transferinde anlaşma sağlandı.

Bavulunu toplayan ve tüm hazırlıkları tamamlayan yıldız golcünün saatler içinde Türkiye'de olması bekleniyor.

"TARAFTAR ÇILDIRMIŞ DURUMDA"

İtalyan basını Osimhen'in saatler içinde İstanbul'a uçacağını yazdı. Corriere dello Sport'un haberinde "Türkiye'de herkes Osimhen için çıldırmış durumda: yıldız golcü, kısa süre içinde İstanbul'da sağlık kontrolleri ve imza için olacak." ifadelerine yer verildi.

La Gazzetta dello Sport'un ise transfer haberinde, "Hayal edilemeyecek bir dizi senaryosunu andıran bir sürecin sonunda, Napoli ve Victor Osimhen artık veda sahnesine geçiyor." denildi.

Transferin netleşmesinin ardından Osimhen sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında birinci sıraya yerleşti.

İSTANBUL, SAĞLIK KONTROLÜ VE KAMP

Osimhen'in 24 saat içinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği ve Galatasaray'da taraftarların havaalanında özel bir karşılama planlandığı belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçecek yıldız futbolcu daha sonra resmi sözleşme imzalayıp Galatasaray'ın Avusturya kampına katılacak.