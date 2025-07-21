"Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" demişlerdi, saatler içinde Türkiye'de olacak
Osimhen transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'da, taraftar yıldız golcünün gelişine odaklandı. Bavulunu toplayan Osimhen uçağa binecek.
Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği Victor Osimhen transferinde anlaşma sağlandı.
Bavulunu toplayan ve tüm hazırlıkları tamamlayan yıldız golcünün saatler içinde Türkiye'de olması bekleniyor.
"TARAFTAR ÇILDIRMIŞ DURUMDA"
İtalyan basını Osimhen'in saatler içinde İstanbul'a uçacağını yazdı. Corriere dello Sport'un haberinde "Türkiye'de herkes Osimhen için çıldırmış durumda: yıldız golcü, kısa süre içinde İstanbul'da sağlık kontrolleri ve imza için olacak." ifadelerine yer verildi.
La Gazzetta dello Sport'un ise transfer haberinde, "Hayal edilemeyecek bir dizi senaryosunu andıran bir sürecin sonunda, Napoli ve Victor Osimhen artık veda sahnesine geçiyor." denildi.
Transferin netleşmesinin ardından Osimhen sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında birinci sıraya yerleşti.
İSTANBUL, SAĞLIK KONTROLÜ VE KAMP
Osimhen'in 24 saat içinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği ve Galatasaray'da taraftarların havaalanında özel bir karşılama planlandığı belirtildi.
Sağlık kontrolünden geçecek yıldız futbolcu daha sonra resmi sözleşme imzalayıp Galatasaray'ın Avusturya kampına katılacak.
ANLAŞMA ŞARTLARI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 40 milyon euro hemen ödenecek.
Kalan 35 milyon euro 2026’ya kadar taksitle tamamlanacak. 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay olacak.
Nijeryalı golcü 2 yıl boyunca Serie A'ya transfer olamayacak.
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