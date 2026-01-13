"Taraftar haklı" diyen Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla Türkiye Kupası'nın ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. TFF. 2 Lig temsilcisi Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



“Birincisi, Fethiye hem taraftarına hem yönetimine başkanına teşekkürler, bizi güzel ağırladılar. Galatasaraylı taraftarlar burada bizi yalnız bırakmadılar. Güzel bir ortam vardı. Belki zemin çok kötüydü, düzeltmek için büyük çaba sarf ettiler ama bu zeminde oynamak çok zor.



TRANSFER AÇIKLAMASI

Çalışmalarımız sürüyor. Çok elit oyuncualra gittiğinizde yavaş ve süre alan görüşmeler olabiliyor. Hiç merak etmesinler, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Onları mutlu edecek oyuncuları alacağız. Hemfikiriz hepimiz. Bazen istediğiniz oyuncuları getirmek süre alıyor. Önemli olan bu oyunculara ulaşabilmek. Sezon başında yaptık, tekrar çalışıyoruz. En kısa zamanda bitirmeye çalışacağız. Haklılar tabii ki, istiyorlar. O konuda bir şey diyemeyiz, 'niye istiyorsunuz' diyemeyiz. Hem başkanımız hem transfer komitesi yoğun çalışma sürdürüyor.



“UĞURCAN CUMARTESİ SAHADA OLACAK”



Uğurcan, Trabzonspor maçında oynamak istedi. Oyuncularımız hep oynamak istiyor. Fenerbahçe finalinde Günay ile başladık. Konuşulanlara, yazılanlara, anlatılanlara önem vermemek gerekiyor. Buraya getirmek çünkü cumartesi günü Uğurcan oynayacak. İstanbul'da bıraktık. Bir tane de kaleci hocamızı bıraktık. Onla beraber çalıştı. Uğurcan cumartesi sahada olacak."