Taraftar ile başkan arasında gerilim artıyor. "Herkes haddini bilsin"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Çarşı Grubu arasında kombine fiyatları sonrası başlayan gerilim artıyor.



Çarşı, bu sezon tribünlerde olmayacağını ve protesto edeceğini açıkladı.

“BASKIYI KENDİ TAKIMIMIZDA KURDUK”



Siyah-beyazlı kulübün başkanı, kapalı tribün kombine fiyatlarına yaptıkları zamla ilgili konuştu. Adalı, kapalı tribünün takımın performansına olumlu katkı vermediğini iddia ederek, şunları kaydetti:



“Kapalı tribün kombinelerini, ezeli rakiplerimizin fiyatlarının yarısına satışa çıkardık. Normalde kapalı tribün fiyatları 50-60 bin lira bandında olsa bugün bu gündem daha olmayacaktı. Kapalı tribünle ilgili neler söylüyorlar. Geçen sezon kapalı tribün herkesin erişebileceği çok uygun bir fiyattayken takıma nasıl bir etki yaptı? Geçen sezonki rayicin oldukça altındaki fiyatlandırmanın Beşiktaş'a, Beşiktaş tribünlerine bir katkısı oldu mu? Tribün olarak hangi maça etki ettik? Takımımıza ne kadar güç olabildik? Bunun özeleştirisinin kendileri tarafından yapılmasını istiyorum. Sezon boyunca rakiplerin üzerinde oluşturmamız gereken baskıyı ne yazık ki kendi takımımızda kurduk. Taraftarlarımızla hiçbir başkanın yapmadığı kadar toplantı yaptım. Onlara, 'İyi görünmüyoruz, sesimiz eskisi kadar çıkmıyor' dedim. 'Birleşin, tek ses tek vücut olun, takıma maç boyunca itici güç olun' dedim. Hepsine 'yok' dediler. 'Kapalı ruhu' dediğiniz şey mekandan bağımsızdır. ”

ÇARŞI'DAN YANIT: ENSENİZDE OLACAĞIZ



Adalı'nın sözlerinin ardından Çarşı grubu yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



Herkes yerini, haddini bilsin! 1982’den beri tribünde tek bir otorite, tek bir kanun vardır: çArşı! Bu ülkede tribün kültürünün kitabını yazan, raconunu koyan biziz. Pankartın dilini, bestenin hasını, tribünün raconunu biz öğrettik; çizgisini biz çizeriz. Türkiye ’nin değişmez, tartışılmaz tek otoritesi; Yüce Beşiktaş çArşı’sıdır.

1982 senesinden itibaren İnönü Stadyumu'nun kalbinde, kapalı tribünde verdiğimiz mücadeleyle, her zaman Türk sporunun temel taşı anlı şanlı Beşiktaş'ımıza desteğimizi veriyoruz. Gerek İnönü’de olsun, gerek deplasmanda olsun, gerek 2013-2016 yılları arasında stadyum inşaatının olduğu dönemlerde Beşiktaş'ın peşinde göçebe gibi stadyumdan stadyuma gezdik; ama hiçbir zaman çizgimizi bozmadık. Amaç bir, değer bir: Beşiktaş sancağını en ileri noktaya taşımak!

Sizler 44 yıllık emeği görmezden gelip bizleri kapalı tribünden uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz; fakat unuttuğunuz iki madde var: Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi ile İNÖNÜ STADYUMU BİZİM EVİMİZ, MABEDİMİZ! Ek olarak ise sizler, bu fiyat politikasıyla sezon içinde yapacağımız sosyal sorumluluk projelerini de doğrudan etkilediniz. Yapacağımız köy okulu yardımlarını, deprem bölgesi yardımlarını ve benzeri projeleri de baltaladınız; sert kayaya tosladınız!

Biz bu sezon kapalı tribüne girmiyoruz; ama Kuzey altı-üstü, Güney altı-üstü fark etmez bu stadın her köşesinde, ensenizde olacağız BİZ BEŞİKTAŞIZ!"