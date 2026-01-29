Yasin Özcan'la ilk hamlesini yapan Beşiktaş, 2023 yılından beri Inter'in futbolcusu olan Kristjan Asllani'yi zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayacak.

Torino'da kiralık olarak forma giyen Arnavut orta saha, prosedürlerin tamamlanmasının ardından sözleşmesini feshederek İstanbul'a gelecek.



Genç yıldızın bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.



16 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Empoli altyapısında yetişen Asllani, 2023'te Inter'e 16 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

23 yaşındaki orta saha, Arnavutluk milli takımıyla da 38 maça çıktı, 5 gol ve 2 asist kaydetti.



BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİLİYDİ



Transferlerin yapılmadan birçok futbolcuyla yolların ayrılmasına siyah beyazlı taraftarlar tepki göstermişti.



Beşiktaş'ın Eyüpspor karşısında puan kaybetmesi sonrası siyah beyazlı taraftarlar yönetimi istifaya davet etmişti.



BAŞKANDAN TRANSFER AÇIKLAMASI: MİNİMUM 4 OYUNCU



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transfer gündemi hakkında konuştu.



Adalı şu ifadeleri dile getirdi:



"Kristjan Asllani geliyor. Inter ve oyuncu ile anlaştık. Planlamada 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var, gelecek seneye yönelik. Daha genç oyunculardan oluşan bir liste var. Avrupa'da transfer bittikten sonra vaktimiz var. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz, Yasin Özcan dahil değil!