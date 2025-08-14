Taraftar milyonlarca mesaj atmıştı: Sancho'nun yanıtı ortaya çıktı

130 MİLYON EUROYA ULAŞMIŞTI 28 milyon euro güncel piyasa değerine sahip olan yıldız futbolcu için Juventus ve Borussia Dortmund'un da devrede olduğu iddia edildi. Sancho, 2020’de piyasa değerini 130 milyon euroya kadar çıkarmıştı.

"GELMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



Sancho transferi için konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı şu ifadeleri kullanmıştı:



"Camianın istediği kadar ben de çok istiyorum. Önemli olan bizim çok istememiz değil. Birincisi futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemesi çok önemli. İkincisi bizim de bir bütçemiz var. Gelmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.