Taraftar seçti: Arda Güler ayın futbolcusu

Son aylarda yükselen performansıyla dikkat çeken milli yıldız Arda Güler, Real Madrid taraftarının oylarıyla ekim ayının futbolcusu seçildi.

Teknik direktör Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle daha çok şans bulmaya başlayan, form grafiği giderek yükselen ve 'e büyük katkı sağlayan 20 yaşındaki , ekim ayının en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.
Taraftarların oylarıyla zirveye yükselen Arda, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı maçta da "maçın oyuncusu" seçilmişti.

Arda, Devler Ligi'ne damga vurdu

