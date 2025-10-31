Taraftar seçti: Arda Güler ayın futbolcusu

Teknik direktör Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle daha çok şans bulmaya başlayan, form grafiği giderek yükselen ve Real Madrid'e büyük katkı sağlayan 20 yaşındaki Arda Güler, ekim ayının en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.

Taraftarların oylarıyla zirveye yükselen Arda, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı maçta da "maçın oyuncusu" seçilmişti.