Taraftar veda için Samandıra'ya koştu. "Ya Tedesco ya hiç"
29.04.2026 13:09
Fenerbahçe taraftarı pankartlarla Samandıra'da.
Fenerbahçe taraftarı Tedesco'ya veda etmek için Samandıra'da toplanırken İtalyan teknik direktör herkesle tek tek fotoğraf çekildi.
Fenerbahçe'de görevden alınan teknik direktör Domenico Tedesco , oyuncularla vedalaşmak için Samandır Can Bartu Tesisleri'ne gitti.
Tedesco'yu tesise girişte Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Taraftarlar “Ya Tedesco ya hiç” pankartı açtı. İtalyan teknik direktör taraftarlarla tek tek fotoğraf çekildi. Taraftarlar, “Tedesco kalacak, yönetim gidecek” tazahüratında bulundu.
CUMA GÜNÜ TÜRKİYE'DEN AYRILIYOR
Tedesco Cuma 12.20’de İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'ya dönecek.
Toplamda tazminatıyla birlikte 750 bin euro ödenecek olan Tedesco, Fenerbahçe'de çıktığı 45 maçta 2.00'lık ortalaması elde etmişti.
Tedesco tesise girişte böyle görüntülendi.
TEDESCO'DAN İLK AÇIKLAMA
Tedesco ayrılık sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
“Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk. Ancak sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı. İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü. Göreve başladığımda hedef, birlikte bir şeyler inşa etmek ve bunu sürdürülebilir kılmaktı. Geçmişteki yaklaşımlardan biraz daha farklı bir yol izlemek istedik. Bu, futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir kez daha gösteriyor."