Taraftar havaalanına akın edecek: Osimhen için resmi belgeler hazırlandı, İstanbul'a iniş tarihi belli oldu

Napoli ile Galatasaray Victor Osimhen transferinde el sıkıştı, her şey tamamlandı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Sarı kırmızılılar içinde teminatın da olduğu resmi belgelerin tamamını eksiksiz bir şekilde bugün Napoli'ye sunacak.



Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euro ise 2026 yılına kadar iki eşit taksit halinde ödenecek.

"BİNLERCE TARAFTAR KARŞILAYACAK"



26 yaşındaki yıldız golcünün 22 Temmuz Salı günü İstanbul'da olacağı iddia edildi.

Osimhen'i havaalanında binlerce taraftar karşılayacak.