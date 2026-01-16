Taraftarın tepkisi sonrası operasyon başladı. Galatasaray'dan İtalya çıkarması, üç isimle temas kuruldu
16.01.2026 09:07
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray Başkanvekili Abdullah Kavukçu'nun Milano'da transfer görüşmeleri sürüyor. Sarı kırmızılılar Lookman ve Fofana'dan sonra Hakan Çalhanoğlu için de temaslara başladı.
Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Orta saha ve kanat takviyesi hedefleyen Galatasaray, Atalanta'dan Ademola Lookman ve Milan'dan Yusuf Fofana'nın temsilcileriyle görüştü.
Lookman için pazarlıklar devam ediyor. Fofana ise kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakmıyor.
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu orta saha için Hakan Çalhanoğlu'nun temsilcisiyle de buluşacak.
Inter ile sözleşmesi 2027'de sona erecek milli takım kaptanının geçen yaz Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.
Sakatlanan Hakan Çalhanoğlu en az 20 gün sahalardan uzak kalacak.
OKAN BURUK “TARAFTAR HAKLI” DEMİŞTİ
Transfer çalışmaları için tepki gösteren taraftara haklı diyen Okan Buruk şu ifadeleri kullanmıştı:
“Çalışmalarımız sürüyor. Çok elit oyuncualra gittiğinizde yavaş ve süre alan görüşmeler olabiliyor. Hiç merak etmesinler, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Onları mutlu edecek oyuncuları alacağız. Hemfikiriz hepimiz. Bazen istediğiniz oyuncuları getirmek süre alıyor. Önemli olan bu oyunculara ulaşabilmek. Sezon başında yaptık, tekrar çalışıyoruz. En kısa zamanda bitirmeye çalışacağız. Haklılar tabii ki, istiyorlar. O konuda bir şey diyemeyiz, 'niye istiyorsunuz' diyemeyiz. Hem başkanımız hem transfer komitesi yoğun çalışma sürdürüyor.”