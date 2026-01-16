Taraftarın tepkisi sonrası operasyon başladı. Galatasaray'dan İtalya çıkarması, üç isimle temas kuruldu

OKAN BURUK “TARAFTAR HAKLI” DEMİŞTİ



Transfer çalışmaları için tepki gösteren taraftara haklı diyen Okan Buruk şu ifadeleri kullanmıştı:



“Çalışmalarımız sürüyor. Çok elit oyuncualra gittiğinizde yavaş ve süre alan görüşmeler olabiliyor. Hiç merak etmesinler, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Onları mutlu edecek oyuncuları alacağız. Hemfikiriz hepimiz. Bazen istediğiniz oyuncuları getirmek süre alıyor. Önemli olan bu oyunculara ulaşabilmek. Sezon başında yaptık, tekrar çalışıyoruz. En kısa zamanda bitirmeye çalışacağız. Haklılar tabii ki, istiyorlar. O konuda bir şey diyemeyiz, 'niye istiyorsunuz' diyemeyiz. Hem başkanımız hem transfer komitesi yoğun çalışma sürdürüyor.”