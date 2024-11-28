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Taraftarlar AZ Alkmaar-Galatasaray maçı öncesi birbirine girdi: Hollanda polisinden müdahale

UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek olan AZ Alkmaar- Galatasaray maçı maçı öncesi birbirine girdi. Hollanda polisi, sarı kırmızılı taraftara müdahalede bulundu.

Taraftarlar AZ Alkmaar-Galatasaray maçı öncesi birbirine girdi: Hollanda polisinden müdahale

UEFA Ligi'nde oynanacak AZ Alkmaar - maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı.

basınında yer alan haberlere göre; karşılaşma öncesinde Alkmaar'daki Paardenmarkt Sokağı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar arasında çıkan tartışmanın ardından Hollanda polisi harekete geçti.

YOĞUN GÜVENLİK

Polis sarı kırmızılı taraftara müdahalede bulundu ve yoğun güvenlik önlemi alındı.

Galatasaraylı taraftarlar, daha sonra maçın oynanacağı stada otobüslerle hareket etti. 

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