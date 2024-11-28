Taraftarlar AZ Alkmaar-Galatasaray maçı öncesi birbirine girdi: Hollanda polisinden müdahale
UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek olan AZ Alkmaar- Galatasaray maçı maçı öncesi birbirine girdi. Hollanda polisi, sarı kırmızılı taraftara müdahalede bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak AZ Alkmaar - Galatasaray maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı.
Hollanda basınında yer alan haberlere göre; karşılaşma öncesinde Alkmaar'daki Paardenmarkt Sokağı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar arasında çıkan tartışmanın ardından Hollanda polisi harekete geçti.
YOĞUN GÜVENLİK
Polis sarı kırmızılı taraftara müdahalede bulundu ve yoğun güvenlik önlemi alındı.
Galatasaraylı taraftarlar, daha sonra maçın oynanacağı stada otobüslerle hareket etti.
Toch schermutselingen nu. #azgal pic.twitter.com/oEeJmrqZEW— Edward Dekker (@edwarddekkerrtv) November 28, 2024
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