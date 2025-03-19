Tarih yazan Türk kadın atıcı Şevval İlayda Tarhan: "2028 Los Angeles'ta madalya istiyoruz"

Osijek kentindeki organizasyonda 3 altın ve 2 bronz madalya alarak tüm kategorilerde kürsüye çıkan Şevval İlayda Tarhan, şampiyonanın "yıldızı" oldu. Avrupa Şampiyonası'nda bir organizasyonda 5 madalya elde eden ilk Türk kadın sporcu ünvanını alan Şevval İlayda, Türkiye'ye kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı. Milli atıcı ayrıca karışık takımlarda da Yusuf Dikeç ile kürsünün zirvesinde yer alarak yine bir ilke imza attı. Şevval İlayda Tarhan, açıklamada, şampiyonanın çok güzel geçtiğini belirterek "Avrupa Şampiyonası'nda aldığım 3 altın ve 2 bronz madalya benim için de ilk, Türkiye için de bir kadın olarak ilk. Hatta Yusuf ağabeyden sonra Türkiye tarihimizde bir ilk. Bireysel Avrupa şampiyonluğum, takım olarak aldığımız Avrupa şampiyonluğumuz aslında bunların hepsi bir ilk. Federasyon olarak da aslında 8 madalyayla rekor kırdık. Çok mutluyuz. Tabii ki başarılı dönmeyi bekliyorduk ama bu kadarı bizim için de sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

Başarıların kalıcı olması için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen milli sporcu, iyi bir atıcıda olması gereken özellikler ise şöyle sıraladı:



"Sakin olmak ya da sakinliğini kontrol edebilmek, heyecanlansan da bunu kontrol altında tutmak, onunla yaşayabilmek. Biraz böyle farkındalığının yüksek olduğu bir karakter bence başarılı olacaktır. Stresle başa çıkmak da önemli ancak sık sık müsabaka görmeye başladığınız zaman başa çıkamasanız da aslında o duygularla yaşamayı öğreniyorsunuz. Başa çıkamadığınız zamanlarda da sizinle birlikte vücudunuzun bir parçası haline geliyor ve bir süre sonra rahatsız etmemeye başlıyor."



"Önemli müsabaka öncesi uğurun var mı? sorusuna Şevval İlayda, "Aslında yok, sadece kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Bu, her seferinde değişiyor. Kimi zaman müzik dinliyorum, kimi zaman sohbet ediyorum, kimi zaman uyuyorum. Duruma göre, güne göre değişiklik gösteriyor ama kendimi rahatlatmak rutinlerimden biri." yanıtını verdi.



"KADIN ATICILAR DAHA BAŞARILI"



Olimpiyat ikincisi Şevval İlayda, kadınların atıcılığa ilgisiyle ilgili soru üzerine ise şöyle devam etti:



"Kadınlarımızın ilgisi çok fazla. Hem Türk kadınların hem de uluslararası arenadaki diğer kadınların ilgisi çok yüksek. Herkes 'Nasıl başlayabiliriz, seninle gurur duyuyoruz.' şeklinde sık sık mesajlar gönderiyor. 'Bir kadın olarak bizi gösterdiğin için çok mutluyuz.' diye mesajlar alıyorum. Bunun için çok da mutluyum. Hatta bireysel madalyamı 8 Mart'ın hemen ardından aldım. Tam Kadınlar Günü'nün üzerine benim için de güzel bir madalyaydı."



"Atıcılık erkek sporu" algısının yavaş yavaş kırıldığını dile getiren Şevval İlayda, "Aslında atıcılık camiasında erkek sporu algısı yok. Sadece dışarıda böyle bir algı var. Çünkü atıcılığı kadınların çok daha başarılı olduğu bir branş olarak görüyoruz. Kadınlarda çıkan skorlar daha yüksek. İnce motor becerileri ön planda olduğu için çok daha kontrollü ilerleyebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Şevval İlayda, atıcılık branşının kendisine kattıklarına ilişkin ise "Atıcılık, bana son ana kadar hiçbir şeyden vazgeçmemeyi ve umudunu kaybetmemeyi kazandırdı. Çünkü son atış bize her şeyi kazandırabiliyor. Bunu finallerimizi, müsabakalarımızı takip eden izleyicilerimiz daha iyi anlayacaktır. Son atışta her şeyi kazanabiliyorsunuz ya da her şeyi kaybedebiliyorsunuz." diye konuştu.

