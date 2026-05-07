Tarih yazmaya çok yaklaşmıştı. Arda Turan'dan yarı finalde veda

Arda Turan 'ın Shakhtar Donetsk 'i UEFA Konferans Ligi ’nde final için sahaya çıktı.

Yarı finalde ilk maçı 3-1 kaybeden Shakhtar Donetsk, Crystal Palace deplasmanında da 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla Crystal Palace finale çıkarken Shakhtar Donetsk yarı finalde elendi. Turan ve Shakhtar Donetsk Ukrayna Ligi'nde ise bitime dört maç kala 10 puan farkla zirveye yer alıyor.

Fatih Terim, eski öğrencisi Arda Turan'ı bu zorlu karşılaşmada yalnız bırakmadı.



Finale çıkılması durumunda Turan, Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör ünvanını alacaktı.

MAÇTAN ÖNE NE DEMİŞTİ?

Turan maçtan önce şu açıklamayı yapmıştı:

"Daha baskılı olacaklardır. Topa fazla sahip olamayabiliriz. Asla geri adım atmayacağız. Shakhtar Donetsk oyununu oynamaktan vazgeçmeyecek. Kendi oyunumuzu oynayıp bu oyunu geliştirmek istiyoruz. Her zaman iyi oynayamayabilirsiniz ama mücadele etmemenin bir bahanesi olamaz."