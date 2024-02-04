Tarihe geçen şampiyonluk yarışı

Türk futbolunda rekorlarla dolu bir şampiyonluk yarışı puan puana sürüyor. 63 puanla zirveyi paylaşan Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig tarihinde 24 haftada en fazla puan toplayan iki takım oldu.



Antalyaspor'u 2-0 yenerek deplasmandaki galibiyet serisini 6 maça çıkaran Sarı lacivertlilerde, teknik direktör İsmail Kartal şampiyonluk yarışının son ana kadar devam edeceğini düşünüyor.



Türk futbolunun iki devi, ligin yanı sıra Avrupa'da da zirveyi hedefliyor. Fenerbahçe'yi 9 averaj farkla geriden takip eden Galatasaray, Şubat ayında zorlu bir maç temposuna giriyor.



Okan Buruk'un ekibi 21 günde 6 maça çıkacağı süreçte, kupada Bandırmaspor'u konuk ettikten sonra ligde Başakşehir'i ağırlayacak. Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag mücadelesinin ardından Ankaragücü deplasmanına çıkacak Sarı kırmızılılar, başkentten sonra rövanş için Prag'a gidecek. Şubat ayında yoğun takvim, Rams Park'taki Antalyaspor mücadelesiyle noktalanacak.



Konferans Ligi'ne son 16 turundan devam edecek Fenerbahçe ise daha az maça çıkacak.



Türkiye Kupası'nda Gaziantep'e konuk olacak Sarı lacivertliler, ligde Alanyaspor'u ağırlayacak. 26'ncı haftayı Rize deplasmanında geçirecek İsmail Kartal'ın ekibi, Şubat ayını Kadıköy'deki Kasımpaşa maçıyla bitirecek.



Süper Lig'de 24 maçın 20'sini kazanan ikilinin düellosu ise, sondan bir hafta önce Rams Park'ta.