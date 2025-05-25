Tarihe geçen Jasikevicius: Uzun zamandır bu anı bekliyordum

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague finalinde Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek 2. kez şampiyon oldu.



Sarunas Jasikevicius, hem oyuncu hem de başantrenör olarak EuroLeague'de şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.

Başantrenör Jasikevicius maçın ardından şampiyonluğu şu sözlerle değerlendirdi:

"Oyuncularımı çok uyardım. Monaco'yu çok tebrik ediyorum. Daha önce de söylemiştim, buraya gelen her takım kazanabilirdi. Monaco da kazanabilirdi, harika takım. Onlara da şapkayı çıkarıyoruz



Zor zamanlar oldu ama birlikte kaldık. Ayakta kaldık. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Çok kalp kırıklığı yaşadım. Bu çocuklarla beraber başardık…”



"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BU KUPANIN HAYALİNİ KURUYORDUM"



Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, kupayı Marko Guduric'in kaldırmasını istedi ve kupa Guduric'in ellerinde yükseldi.

Şampiyonluk kupası kaldıran Marko Guduric ise "Tüm kariyerim boyunca bunun için bekliyordum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Çocukluğumdan beri bu kupanın hayalini kuruyordum. Tüm gördüğünüz takım arkadaşlarım, biz gerçek bir takımız." ifadelerini kullandı.