Tarihe geçti. Bir maçta 53 kırmızı kart çıktı
05.11.2026 03:07
Son Güncelleme: 05.11.2026 03:10
40 dakika süren kavgaya futbolcular, antrenörler ve yöneticilerle birlikte top toplayıcılar bile katıldı.
Brezilya'da 20 yaş altı şampiyonasında futbolcuların kavgası kontrolden çıktı. Hakem toplam 53 kırmızı kart çıkardı.
Brezilya Minas Gerais U20 eyalet şampiyonasında Uberlandia ile Mamore takımları arasında oynanan maçı atılan gollerle değil, çıkan kırmızı kartlarla futbol tarihine geçti.
Brezilya basınındaki haberlere göre, maçın ikinci yarısında Mamore'nin attığı 3'üncü golün ardından saha içinde başlayan kavga kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.
Karşılaşmanın 54. dakikasında başlayan olaylara teknik heyet, yöneticiler hatta top toplayıcılar bile karıştı. Yaklaşık 40 dakika süren kavgayı sahaya giren polis güçlükle bitirdi.
Yarıda kalan ve hakemin bitiş prosedürlerini bile uygulayamadığı maçta 43'ü oyuncu, 8'i antrenör, 2'si yönetici olmak üzere 53 kişi kırmızı kart gördü.