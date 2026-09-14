Tarihi başarı. Ali Türkkan dünya şampiyonu

Podyum öncesi NTV'ye konuşan Ali Türkkan şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye 'nin motor sporları ülkesi olma yolunda olduğunu belirten Türkkan Türk taraftarlardan destek istedi.

Bu sonuçla Ali Türkkan, Junior WRC tarihinde dünya şampiyonu olan ilk Türk pilot olarak adını tarihe yazdırırken, Castrol Ford Team Türkiye de yaklaşık 30 yıllık uluslararası mücadelesini tarihi bir başarıyla taçlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli pilotu tebrik etti.