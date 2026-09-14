Tarihi başarı. Ali Türkkan dünya şampiyonu
14.09.2026 03:54
Son Güncelleme: 14.09.2026 04:16
Türkiye motor sporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot, FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk Türk galibi oldu.
Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan Dünya Ralli Şampiyonası gençler kategorisinde (Junior WRC) sezonu zirvede tamamladı.
Sezonun final ayağı Şili Rallisi'nde ko-pilotu Bilge Ayan ile etkileyici bir performans sergileyen 27 yaşındaki sürücü, Türkiye'ye ralli sporunda ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı
İlk günü beşinci sırada tamamlayan Ali Türkkan, etap etap temposunu artırarak liderliğe yükseldi ve zorlu Şili etaplarında zirveyi bırakmadı. Türkkan, sezon boyunca yaşadığı talihsizliklere rağmen şampiyonluk yarışından kopmayıp Hırvatistan ve Portekiz zaferlerinin ardından Şili'de mutlu sona ulaştı.
Podyum öncesi NTV'ye konuşan Ali Türkkan şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin motor sporları ülkesi olma yolunda olduğunu belirten Türkkan Türk taraftarlardan destek istedi.
Bu sonuçla Ali Türkkan, Junior WRC tarihinde dünya şampiyonu olan ilk Türk pilot olarak adını tarihe yazdırırken, Castrol Ford Team Türkiye de yaklaşık 30 yıllık uluslararası mücadelesini tarihi bir başarıyla taçlandırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli pilotu tebrik etti.