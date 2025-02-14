Tarihi başarı elde eden Trabzonspor U19 Takımı'nın son 16 turundaki rakibi belli oldu
Tarihi başarı elde ederek Avrupa'da son 16'ya kalan Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalanta ile eşleşti.
Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalanta ile eşleşti.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada bordo mavili ekip ev sahibi olacak.
Karşılaşma 4-5 Mart tarihlerinde Papara Park’ta oynanacak.
TURU GEÇERSE RAKİBİ MÜNİH YA DA INTER
Trabzonspor, tek maç sonunda turu geçmesi halinde Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
U19 Takımı, Son 16 Turu’nda Atalanta’yı elemesi halinde Çeyrek Final’de Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi ile 1-2 Nisan tarihlerinde karşılaşacak.
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