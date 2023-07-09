Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ne zaman? 2023 tarihi belli oldu

"Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan güreşlerin, bu yıl 671'inci buluşmasının gerçekleştirilmesi için heyecan dorukta. İşte, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin 2023 tarihi...



Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri bu yıl; 8–9–10 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak.



ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİNİN GEÇMİŞİ



Her yıl ünlü başpehlivanların ve 1000'in üzerinde pehlivanın kol bağladığı; geçmişi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden de eskiye dayanan ve “Türk’ün ilk güreş tuttuğu yer” olarak bilinen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, bu yıl 671. kez başpehlivan ve pehlivanların mücadelesine sahne olacak.



İlçe ve dışından gelen çok sayıda sporseverin, yerli ve yabancı basın mensubunun ilgiyle takip ettiği Yağlı Güreşler, kıran kırana geçen karşılaşmaların yanı sıra hafta boyunca yöre halkı ve konuklara yönelik düzenlenen kültür ve eğlence içerikli etkinlikleriyle de şenlik havasına bürünüyor.