Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak? 672'nci kez düzenlenecek

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, 672'ncisini gerçekleştirecekleri güreşlerin yanı sıra konserlerin, farklı etkinliklerin de olacağını belirtti.



Etkinlikler kapsamında Haluk Levent, Semicek, Ebru Yaşar ve Uğur Önür'ün de konser vereceğini aktaran Öztürk, "Hemşehrimiz Ali Gürbüz'ün sakat olması bizleri son derece üzmüştür. Kendisi bu yıl Elmalı'da birincilik alsaydı, altın kemerin sahibi olacaktı." ifadesini kullandı.



Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz ve Hasan Cengiz finalde mücadele etmiş, müsabaka sırasında omzundan sakatlanan Ali Gürbüz yarışmadan çekilmişti.