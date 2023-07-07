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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Pehlivanlardan yağmur altında yarış

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı.  Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda süren Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, pehlivanlar aniden bastıran sağanak yağışa yakalandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Pehlivanlardan yağmur altında yarış

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Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne verilen cuma namazı arasının ardından küçük orta küçük boylarının çayıra çıktığı sırada aniden yağmur bastırdı. Sağanağa yakalanan güreşçiler mücadeleye devam ederken, zor anlar yaşadı.

Güreşler sırasında yağmur zaman zaman hızını arttırırken, pehlivanlar zorlu mücadelelerini sürdürdü.

Sağanak, Er Meydanı'nda etkili olmaya devam ederken, hakemler yağmurluk giyerken güreşçileri yönetmeye başladı. Dualı çayırda güreşler yağmur altında devam ediyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Pehlivanlardan yağmur altında yarış - 1
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