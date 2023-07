Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor

"Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak bilinen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçmişin emanetini geleceğe taşımanın gururuyla 662'nci kez pehlivanları kardeşlik, centilmenlik ve yiğitlik düsturuyla buluşturacak. Kendine has ritüelleriyle ön plana çıkan Tarihi Kırkpınar Güreşleri, yüz yılların mirasını geleceğe taşımaya devam ediyor.



Türk güreşinin en büyük organizasyonu kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7 Temmuz Cuma günü başlayacak. Minik pehlivanların kol bağlamasıyla gelenek 662'nci kez tekrarlanacak.



Güreş ağasının seçileceği, çeşitli boylarda müsabakaların yapılacağı ve Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yine renkli görüntülere sahne olacak.



Kırkpınar'da başpehlivan, 9 Temmuz Pazar günü belirlenecek.



EFSANENİN DOĞUŞU



Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin, Rumeli'nin fethine giden 40 akıncıdan Ali ile Selim kardeşlerin, birbirleriyle saatlerce güreşip can vermeleri sonrası ortaya çıktığı kabul ediliyor.



Galibi belli olmayan bir güreşte can veren iki akıncıya vefa olarak 662 yıldır devam eden tarihi güreşlerin, bazıları değişime uğrasa da asırlardır gelenekleriyle geleceğe taşınan "olmazsa olmazları", Kırkpınar'ı efsane yapmaya devam ediyor.



Diğer güreşlerden "yağlanma" ritüeliyle kendisini ayıran branş, Türk halkının dünya sporuna bir armağanı olarak gösteriliyor.



Kispetten başka vücutta tutacak yer bırakmaması nedeniyle pehlivanların yağ ile de mücadele ettiği güreşlerde en iyi olabilmek için, diğer güreş branşlarına göre çok daha fazla efor sarf edilmesi gerekiyor.



Güreş tarihçilerinden Ali Gümüş, Rumeli'deki ilk güreşlerde meydanın sivrisinekten geçilmemesi nedeniyle, yağın güreşle buluştuğu tezini ortaya atıyor.



Zeytinyağı sürülen vücuda sivrisineğin gelmemesi üzerine Rumeli'deki güreşlerde başlanan yağlanma, bir süre sonra branşın adına da kurallarına da etki ediyor.



YAĞLI GÜREŞ OYUNLARI



Ayakta ve yerde yapılan güreşlerde oyunlar, "elense", "tırpan", "kaz kanadı", "ayakta güreşi bağlama", "budama", "paça", "kazık", "kepçe", "kemane", "kolbastı", "köstek", "künde", "boyunduruk", "kurt kapanı", "yanbaş", "sarma" olarak sıralanıyor.



Yağlı güreş kurallarına göre, rakibi sırt üstü getirmek, rakibini kucaklayıp, ayağını yerden kesmiş vaziyette en az üç adım taşımak, rakibi pes ettirmek, rakibin ayağından kispetini çıkarmak ya da boydan boya kispetin yırtılması, galibiyet anlamına geliyor.



Güreşlerde hakeme, seyirciye, rakibe söz ya da işaretle hakaret etmek, rakiple tartışmak, güreşi sulandırmak, şike yapmak, güreş kurallarına uymamak, hakeme riayet etmemek de ceza gerektiriyor.



