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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? (662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi)

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım sürüyor. Geçen yılki güreşlere 2 bin 475 pehlivan kayıt yaptırmış, bu rakamın tüm zamanların en yüksek kayıt rakamı olduğu belirtilmişti. Peki, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? (662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi)

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, gelecek yıl 7-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 661'inci organizasyonda 54 başpehlivan altın kemer için mücadele etmiş, Antalyalı Cengizhan Şimşek rakiplerini geçerek başpehlivan olmuştu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? (662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi) - 1

KIRKPINAR EFSANESİ

Kırkpınar yağlı güreşleri ile ilgili bir çok söylenti vardır. Bunlardan en yaygın olanı da şöyledir; Rumeli’nin fethi sırasında Orhan Gazi’nin kardeşi Süleyman Paşa 40 askeriyle Domuzhisarı Kalesi ile birlikte birkaç kaleyi de ele geçirir. Bu birlik geri dönerken, bu gün Yunanistan sınırları içerisinde kalan Samona’ daki molalarında güreş tutuşurlar. Bunlardan ikisi yenişemezler. Daha sonra iki güreşçi bir Hıdırellez gününde (6 Mayıs) yeniden güreşe tutuşurlar. sabah erkenden başlayıp gece yarısı iki güreşçinin ölümüne kadar sürer. Arkadaşları tarafından orada bulunan bir incir ağacının altına defnedilirler. 

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? (662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi) - 2

Yıllar sonra arkadaşları aynı yere tekrar geldiklerinde İki pehlivan arkadaşlarının gömülü oldukları yerde temiz ve gür pınarların şırıl şırıl aktığını görürler. Bunun üzerine o yer “Kırkpınar” olarak adlandırılır ve böylece Kırkpınar Yağlı Güreş geleneği başlar.

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