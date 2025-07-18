Tarihi kulübün logosu değişti: Taraftar oylamayla belirledi

Siyah beyaz çizgilerin bulunduğu armada kulübün ikinci kez yeniden kurulduğu 1984 tarihi, NS ve Nazillispor şekilleri yer aldı.

Böylece Nazillispor'un logosu kulüp tarihinde 7’nci kez revize edilmiş oldu.

YENİ LOGOLU FORMALAR SATIŞA ÇIKIYOR

Öte yandan, siyah beyazlılar, 2025-26 sezonu için de forma ve malzeme tedarikçisini belirledi.



Firma ile anlaşma sağlayan siyah beyazlıların yeni sezon formalarının önümüzdeki günlerde taraftarın beğenisine sunulması bekleniyor.