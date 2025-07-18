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Tarihi kulübün logosu değişti: Taraftar oylamayla belirledi

Nazillispor’un yeni logosu taraftarın oylarıyla belirlenirken, kulüp logo değişikliği için federasyona başvuru yapacak.

Tarihi kulübün logosu değişti: Taraftar oylamayla belirledi

TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi Nazillispor’un yeni logosu belli oldu. Siyah beyazlı ekibin taraftara sunduğu anket tamamlandı. Nazillili futbolseverler yeni logusunu belirledi.

Siyah beyaz çizgilerin bulunduğu armada kulübün ikinci kez yeniden kurulduğu 1984 tarihi, NS ve Nazillispor şekilleri yer aldı.

Tarihi kulübün logosu değişti: Taraftar oylamayla belirledi - 1 Eski logo

Yönetimin yarın Türkiye Federasyonu’na resmi başvuruyu yapacağı öğrenildi.

Böylece Nazillispor'un logosu kulüp tarihinde 7’nci kez revize edilmiş oldu.

YENİ LOGOLU FORMALAR SATIŞA ÇIKIYOR

Öte yandan, siyah beyazlılar, 2025-26 sezonu için de forma ve malzeme tedarikçisini belirledi.

Firma ile anlaşma sağlayan siyah beyazlıların yeni sezon formalarının önümüzdeki günlerde taraftarın beğenisine sunulması bekleniyor.

Tarihi kulübün logosu değişti: Taraftar oylamayla belirledi - 2 Yeni logo
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