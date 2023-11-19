Tarihi skor: Fransa, Cebelitarık'ı 14-0 yendi

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2024) katılım hakkını daha önce garantileyen Fransa, B Grubu 7. maçında Cebelitarık’ı konuk etti.

Mücadeleyi İngiliz hakem John Brooks yönetti. Rakibi karşısında erken goller bulan Fransızlar, ilk yarıyı 7-0’lık farklı skorla üstün tamamladı.

Tarihi maçın açılış golünü kendi kalesine atan Ethan James Santos, 18. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rakibine kendi ceza sahasında pozisyon vermeyen Fransa, ikinci yarıda da üstün oyununu ortaya koyarken, üst üste bulduğu gollerle farkı arttırdı. Takımın yıldız forveti Kylian Mbappe müsabakayı hat-trick yaparak tamamlarken, Kingsley Coman ve Olivier Giroud ikişer golle katkı sağladı.

CEBELİTARIK TARİHİNİN EN FARKLI MAĞLUBİYETİ

Diğer goller ise Marcus Thuram, Warren Zaire Emery, Jonathan Clauss, Youssouf Fofana, Ousmane Dembele ve Adrien Rabiot’tan geldi. Fransa, sahadan 14-0’lık skorla galip ayrılırken, Cebelitarık tarihinin en farklı mağlubiyetini yaşadı.

Bu galibiyetle puanını 21’e yükselten Maviler, grubun son maçında 12 puanla 3. sırada yer alan Yunanistan ile karşılaşacak. Fransa, oynadığı 7 maçın 6’sında ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Fransa, Almanya'nın 2006'daki rekorunu kırarak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyete ulaştı. Almanya, 2006 yılında San Marino'yu 13-0 mağlup etmişti.