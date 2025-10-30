NTV.COM.TR

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Tarihi transfer planını "Dünya devi, Osimhen'i istiyor" diyerek duyurdular

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan 'da kritik maçın hazırlıkları devam ediyor.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, attığı gollerle performansını yükseltirken bordo-mavililer karşısında takımının en büyük hücum silahı olarak öne çıkıyor.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Nijeryalı golcünün adı, transfer iddialarına karıştı.

"BARCELONA, OSIMHEN'İ İSTİYOR"

İspanya'dan Mundo Deportivo'nun haberine göre La Liga devi , Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

2024'TE DE İSTEMİŞLER AMA...

'nın 2024 yazında da Osimhen'i istediği ancak Lewandowski'nin takımda kalmasıyla birlikte bu transferden vazgeçtiği kaydedildi.

Haberin devamında 'ın sezon başında Osimhen için ödediği bonservise vurgu yapılırken, uzun vadeli bir sözleşme imzalandığı aktarıldı.

MALİ DURUMA BAĞLI

Üst düzey bir santrfor olduğu belirtilen Osimhen'in Barcelona'ya transfer ihtimalinin, İspanyol kulübünün mali durumuna bağlı olduğu ifade edildi.

yönetiminin yıldız golcü için yapılacak her türlü harcamanın önemli bir yatırım olacağının farkındalığını sağladığı bildirildi.

TRANSFER İHTİMALİ ZOR

Öte yandan transferin gerçekleşme olasılığının, Osimhen'in yüksek kontratı ve sözleşmesinin uzun vadeli olması nedeniyle bir hayli zor olduğuna dikkat çekildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon formasıyla 9 resmi maçta boy gösteren 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi.

