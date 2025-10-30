Tarihi transfer planını "Dünya devi, Osimhen'i istiyor" diyerek duyurdular

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da kritik maçın hazırlıkları devam ediyor.



Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, attığı gollerle performansını yükseltirken bordo-mavililer karşısında takımının en büyük hücum silahı olarak öne çıkıyor.



Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Nijeryalı golcünün adı, transfer iddialarına karıştı. "BARCELONA, OSIMHEN'İ İSTİYOR"



İspanya'dan Mundo Deportivo'nun haberine göre La Liga devi Barcelona, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaraylı Osimhen, Bodo Glimt karşısında attığı golün sevincini böyle yaşamıştı.

2024'TE DE İSTEMİŞLER AMA... Barcelona'nın 2024 yazında da Osimhen'i istediği ancak Lewandowski'nin takımda kalmasıyla birlikte bu transferden vazgeçtiği kaydedildi.



Haberin devamında Galatasaray'ın sezon başında Osimhen için ödediği bonservise vurgu yapılırken, uzun vadeli bir sözleşme imzalandığı aktarıldı. MALİ DURUMA BAĞLI



Üst düzey bir santrfor olduğu belirtilen Osimhen'in Barcelona'ya transfer ihtimalinin, İspanyol kulübünün mali durumuna bağlı olduğu ifade edildi.

Victor Osimhen, Galatasaray'ın Liverpool'a karşı oynadığı maçta penaltıdan ağları sarsmış ve böyle sevinmişti.

Barcelona yönetiminin yıldız golcü için yapılacak her türlü harcamanın önemli bir yatırım olacağının farkındalığını sağladığı bildirildi.

TRANSFER İHTİMALİ ZOR Öte yandan transferin gerçekleşme olasılığının, Osimhen'in yüksek kontratı ve sözleşmesinin uzun vadeli olması nedeniyle bir hayli zor olduğuna dikkat çekildi. BU SEZONKİ PERFORMANSI Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maçta boy gösteren 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi.